Milan-PSG, Dhorasoo: “Leao? Sembrava che giocasse contro i ragazzini”

L'analisi di Vikash Dhorasoo di Milan-PSG

"All’andata poca intensità del Milan? Ecco, guardate il ritorno! E non hanno giocato troppo alto, come al Parco dei Principi, un’interpretazione che li aveva lasciati scoperti. Non hanno commesso questo errore. La partita è stata molto aperta, soprattutto all’inizio. Nel secondo tempo, quando il Milan è entrato in campo, il Paris non è stato più pericoloso. Quindi continuo a pensare che al PSG manchino giocatori creativi a centrocampo. È bello dire che non ci sono più Neymar e Messi e che tutti corrono. Abbiamo risolto alcuni problemi in casa e ce ne sono altri. Eppure, la squadra continua a soffrire di fronte all’intensità. Hanno avuto molti problemi. Di fronte a loro, i centrocampisti milanesi hanno davvero giocato una partita vera… Con Loftus-Cheek, così come con Leao, si aveva l’impressione che avessero dei ragazzini davanti a sé quando acceleravano. Ugarte ha perso alcuni duelli in combattimento, così come Zaire-Emery, ma non eravamo abituati a questo".