Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: “Sfida al West Ham per Gyokeres”

La sessione invernale di calciomercato, ormai, si avvicina sempre di più e sarà per le diverse società un'importante occasione per rimettere a posto la rosa in base alle lacune che si sono viste in questi primi mesi della stagione. Il Milan, ad esempio, dovrebbe intervenire per un difensore centrale, ma potrebbe anche pensare di fare un tentativo per il vice Olivier Giroud.