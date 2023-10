Milan Primavera, Zeroli: “Meritavamo il pareggio, lo spirito non cambia”

"Sicuramente queste partite ci aiutano a crescere, potevamo fare una partita migliore sotto l'aspetto del gioco. Potevamo essere più cattivi sotto porta, ma penso che abbiamo dato tutto. Caratterialmente abbiamo fatto una buona partita, però dobbiamo migliorare sotto l'aspetto del gioco. Lo spirito non cambia mai, diamo sempre il massimo. Sarà un mese difficile ma cercheremo di dare il meglio di noi stessi. Secondo me meritavamo il pareggio, però la partita è andata così e adesso pensiamo al campionato". LEGGI ANCHE: Milan, non puoi essere Leao dipendente. Serve altro per le difficoltà offensive