Il Milan Primavera ritrova il sorriso e interrompe la striscia negativa formata da tre sconfitte consecutive. Questa mattina, la squadra di Giovanni Renna ha battuto il Cagliari con un convincente e netto 2-0, conquistando tre punti d'oro per rilanciarsi in classifica e ritrovare fiducia dopo un periodo complicato.

Milan primavera, le parole di Renna

I rossoneri hanno indirizzato la partita già nel primo tempo grazie alla rete dibravo a sfruttare un errore del portiere avversario per portare in vantaggio il diavolo subito al 13esimo minuto. Nella ripresa, invece,ha chiuso i conti al 56esimo: il giovane si è presentato sul dischetto e ha trasformato con freddezza il calcio di rigore.

Il successo contro il Cagliari rappresenta una botta di fiducia estrema e molto importante per il Milan che, grazie a questa vittoria, sale la quota 10 punti e raggiunge Genoa e Lazio all'ottavo posto in classifica. Al termine della gara, l'allenatore rossonero ha voluto commentare la prestazione della squadra ai microfoni del club, sottolineando l'importanza del risultato ma soprattutto la risposta dei suoi ragazzi dopo le ultime battute d'arresto.

«Bella prestazione, avevamo bisogno di vincere e ce lo siamo meritato. Siamo contenti, adesso inizieremo a pensare al prossimo match. Ho particolarmente apprezzato il carattere dei ragazzi, è stato fondamentale per reagire a un periodo non positivo in termini di risultati, mantenendo sempre i nostri principi di gioco».