Milan Primavera, Abate: “Pioli è molto attento alle nostre dinamiche”

Sull’attenzione di Pioli per il settore giovanile:"È una fortuna per me potermi confrontare con un grandissimo allenatore. È sempre attento alle nostre dinamiche, alla crescita dei ragazzi: conosce tutto. Anche nelle prossime amichevoli ci sarà qualche ragazzo che si aggregherà con loro. Ci confrontiamo spesso per la loro crescita che è il focus principale. Per me è anche un onore come prepara le partite e ricevere qualche consiglio da lui". LEGGI ANCHE: Milan, ruolo e skills dell'obiettivo Fofana >>>