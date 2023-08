Calciomercato Milan – Chi è Fofana: ruolo, dati e skills (Video)

Ruolo e valore

Fofana è un centrocampista centrale, quello che farebbe molto comodo in questo momento al Milan. Anche dopo la partenza diAurélien Tchouaméni,Fofana è riuscito a tenere su il reparto della squadra francese. Il calciatore è molto fisico, potente e davvero bravo a vincere i duelli di forza che spesso avvengono nel punto nevralgico del campo. Rapido di piedi e di pensiero, ha anche una buona tecnica di base e può trovare bene i compagni con il suo piede destro. Non segna molti, anzi: dal 2019 ad oggi, ha realizzato solo 7 reti. Come riporta il sito transfermarkt, il suo valore attuale è di 25 milioni di euro. Il calciatore, però, è in scadenza nel 2024 e potrebbe quindi liberarsi con una cifra minore. Vedremo se il Milan proverà a strapparlo dal Monaco.