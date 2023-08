Calciomercato Milan – Chi è Grujić: ruolo, dati e skills (Video)

Ruolo e valore

Grujić è un centrocampista potente e molto alto, circa 190 centimetri. Può giocare a tutto campo. È in grado di operare davanti alla difesa, ma anche in posizione più avanzata. Ha un'ottima tecnica di base, ma non solo: è in grado di sfruttare la sua fisicità e anche la sua visione di gioco. Potrebbe offrire al Milan un'opzione importante in fase di costruzione dal basso. Giocatore come detto alto che potrebbe dare una mano in difesa e in attacco sui calci piazziati. Inoltre, la sua esperienza in diversi campionati europei lo rende un elemento affidabile: ha esperienze in Premier, Bundesliga e campionato portoghese, così come in Champions. La sua valutazione, secondo quanto riportato da transfermarkt, è al momento di 9 milioni. Il Porto però è una bottega cara e potrebbe chiedere molto al Milan per il suo calciatore.