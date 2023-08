Mercato Milan – Dall’Inghilterra: “Furlani su un talento nigeriano, ma…”

Dall'Inghilterra riferiscono come Giorgio Furlani, dirigente del Milan, stia monitorando un talento nigeriano

Intanto, secondo quanto riferito dal 'The Daily Telegraph', il duo Geoffrey Moncada-Giorgio Furlani starebbe monitorando con particolare attenzione Daniel Daga. Si tratta di un centrocampista difensivo talentuoso messosi in mostra con la Nigeria al Mondiale Under 20. Il noto quotidiano inglese, però, aggiunge anche che già Paolo Maldini lo seguiva e proprio il suo esonero avrebbe raffreddato l'operazione, facendo avanzare l'ipotesi Watford.