Calciomercato Milan – Di Marzio: “Messias vicino al Genoa”. Visite domani

"Genoa, colpo a sorpresa: molto vicino Junior Messias del Milan". Il brasiliano, quindi, sarebbe a un passo dal suo addio dai rossoneri. Mancherebbero gli ultimi dettagli per definire l'operazione. Secondo Sky Sport Junior andrà in Liguria in prestito con obbligo di riscatto: il brasiliano domani sarà a Genova per le visite mediche. Messias è stato a lungo accostato alla Turchia, con il brasiliano che avrebbe espresso la sua volontà di restare in Serie A.