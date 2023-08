Milan Primavera, Abate: “Sono maturato tanto, ma devo migliorare ancora”

Sul percorso personale:"Sono maturato tantissimo, sto mettendo tanto dentro il mio bagaglio. Devo migliorare ancora tanto e spero di crescere anche quest’anno insieme ai ragazzi. Sicuramente ho un minimo in più di esperienza, soprattutto in questo campionato difficile fatto di giocatori bravi e allenatori preparati. Partiremo con un bagaglio in più di esperienza, ma ci saranno sempre delle difficoltà grandi. Le affronteremo insieme con serenità e spirito". LEGGI ANCHE: Milan, ruolo e skills dell'obiettivo Fofana >>>