Milan, Pioli: “Dedico il premio a tutti quelli che hanno lavorato con me”

Oggi Stefano Pioli ha vinto l'ambito premio Panchina D'Oro dopo la grande stagione scorsa culminata con la conquista dello scudetto. Ecco cosa ha detto l'allenatore rossonero dopo aver riconosciuto il riconoscimento: "La soddisfazione è tanta. Essere votato dei propri colleghi è una sensazione di orgoglio, fa molto piacere. Per il lavoro che abbiamo fatto credo che sia meritata: la dedico a tutte le persone che hanno lavorato con me, perché a Milanello si lavora in modo preciso, in modo professionale ma con grande condivisione, con grande fiducia e onestamente a tutti i tifosi del Milan: l'anno scorso è stato facile e bello essere tifosi; quest'anno lo è stato un po' meno ma soprattutto nei momenti difficili si sono dimostrati veramente dei tifosi unici".