Milan, Pioli: “L’obiettivo è passare questo turno di Champions League”

Nella giornata di oggi, Stefano Pioli ha ricevuto il premio Panchina D'Oro. Un segno di riconoscimento per quanto fatto vedere nella passata stagione, con l'allenatore del Milan che ha conquistato lo scudetto. Lo stesso Pioli, tra le tante cose, ha parlato del turno di Champions League contro il Tottenham: "L'obiettivo deve essere superare questo turno. Sarà ancora difficile, abbiamo fatto sicuramente un'ottima partita ed è un rimpianto non aver segnato secondo gol. Aver impedito agli avversari di non tirare in porta non succede tante volte in Champions. Abbiamo avuto l'occasione per fare il secondo gol. A Londra sarà una partita veramente complicata, ma anche allo stesso tempo molto stimolante. Ci sono tante cose che questa stagione può ancora dire, bisogna pensare una partita alla volta e per i giudizi c'è c'è ancora tempo. Ce la giocheremo con le nostre armi, con grande convinzione e con grande spirito, perché è sicuramente un obiettivo". Nuovo stadio, al via i lavori nel 2024? Le parole dell'esperto.