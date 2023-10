Milan, Pioli: “Giorno libero? Preferisco una seduta in meno fatta al top”

Se la sensazione è solo dell’allenatore: “Ti è data dal mestiere, dalle esperienze e dalla conoscenza profonda dei tuoi uomini. Dal rapporto che hai creato, costruito. A volte mi basta qualche atteggiamento, una postura, uno sguardo, per capire se proseguire nell’obiettivo che stiamo ricercando. Quando posso, concedo volentieri un day-off. È apprezzatissimo, non perché i ragazzi non fanno niente, ma perché recuperano e tornano ad allenarsi con una voglia diversa. Preferisco un allenamento in meno, ma quello dopo fatto al massimo, che due mezze sedute al risparmio".