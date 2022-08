Milan, Pioli: “De Ketelaere a metà tra Havertz e Kakà. Siamo più forti”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha rilasciato una lunga intervista in cui parla della prossima Serie A, dei nuovi acquisti e non solo

Renato Panno

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha rilasciato una lunga intervista a 'La Gazzetta dello Sport' in cui parla della prossima Serie A, ma anche dei nuovi acquisti Charles De Ketelaere e Yacine Adli. Dichiarazioni a 360 gradi sull'ambiente rossonero e tanta fiducia nella sua squadra anche in vista della prossima stagione.

L'anno scorso diceva di voler far più punti della scorsa stagione. Quest'anno? "Per vincere serve talento, per ripetersi serve carattere. E poi confesso: un anno fa non credevamo di solo di poter migliorare la classifica della stagione precedente. Già dal primo giorno pensavamo di poter vincere. Quest'anno motivare il gruppo sarà più facile: dobbiamo avere passione, entusiasmo, voglia di crescere, loro come squadra io come allenatore. Lotteremo per difendere lo scudetto, in Champions per migliorarci. Ha ragione Sacchi sulla 'Gazzetta': la Champions è una competizione per 4-5 squadre. Con le altre il dislivello c'è: noi faremo tesoro dell'ultima esperienza: da allora siamo cresciuti molto".

La concorrenza italiana si è rafforzata: preoccupato? "No, perché noi per primi siamo più forti di un anno fa. Puoi comprare i migliori giocatori, ma la differenza la fanno l'organizzazione, la voglia, lo spirito. L'anno scorso mi pareva strano non ci tenessero in grande considerazione, non l'ho sofferto ma sfruttato a nostro favore. Quest'anno ci concentreremo solo su di noi. John Elkann vede l'Inter davanti? Rispetto il parere, ma i pronostici di oggi hanno poco valore".

La stagione anomala, con partenza sprint e poi la lunga sosta mondiale, inciderà? "Sarà un’altra corsa lunga e difficile, ancora più equilibrata: sarà difficile ripetere un punteggio alto perché tante squadre si toglieranno punti tra loro. Sono preoccupato dall’Atalanta, che per la prima volta non ha le coppe. E ci sono tante squadre forti, anche la Fiorentina che è ben allenata. Non mi dispiace fare tre mesi a tutto gas e poi staccare, sarà più difficile con i calciatori che andranno fino in fondo al Mondiale. Con loro servirà una sensibilità particolare. Prima della sosta ci sono 15 gare di A, tante: non decideranno il verdetto, ma daranno un indirizzo".

Il colpo dell’estate rossonera è stato De Ketelaere: prime impressioni? "Ci siamo incontrati a Milanello mercoledì mattina, assieme allo staff gli ho mostrato dei video con dei nostri concetti di gioco. È stato molto attento, da quello che ha detto si vede che molto intelligente, che capisce di calcio. e poi ha grande talento, si vede da come tocca palla: è elegante, bello da vedere. Ho chiesto di lui a Origi, compagno di nazionale, e lui: ‘È metà Havertz e metà Kakà’. Si è sbilanciato... Giocherà qualche minuto a Vicenza e un tempo domenica con la Pergolettese. Ci sono aspettative importanti ma è giusto dargli tempo, io per primo gli ho detto di non avere fretta".

Un altro giovane che abbasserà l’età media della squadra: sposa la filosofia del club? "Solo in Italia i ventenni sono giovani. Tonali ha 22 anni, Leao 23, Theo quasi 25. Sono giocatori fatti, completi. Che certo devono avere fame per crescere perché non hanno raggiunto il massimo del loro potenziale. Ma giovani si è a 17, 18 anni. E poi nel gruppo ci sono anche esperti: Maignan, Kjaer, Ibra, Giroud, Origi, Calabria, Messias, Krunic, Rebic. Lo stesso Theo è molto maturato, è più presente. Nello spogliatoio Ibra si fa sentire, quello che parla di più è Florenzi, se poi è ascoltato non lo so... (ride)".

Ibra che contributo può dare? "Zlatan non c'è ma c’è, perché è sempre in contatto con tutti. È un campione che può ancora fare la differenza: prima deve stare bene, nel finale della scorsa stagione ha fatto dei sacrifici pazzeschi. La gente non lo sa, ma poteva allenarsi solo un quarto d’ora. Ha tecnica e intelligenza superiori ma soprattutto ha ancora tanta fame. Da metà agosto sarà a Milanello per portare avanti il suo percorso".

Intanto ritrova Kjaer: che cosa aggiunge? "Una capacità di lettura del gioco e una presenza comunicativa importantissime, è un punto di riferimento. Sono molto felice di riaverlo anche se avrà bisogno di tempo per ritrovare condizione".

Scoppiare Tomori-Kalulu oggi è un azzardo? "Hanno avuto un rendimento eccezionale, Pierre è cresciuto in modo incredibile, in campo sembra più grosso di quanto è davvero. È maturo e umile. Ma si giocherà ogni tre giorni, le rotazioni saranno automatiche, ci saranno 20 titolari".

Leao sarà un punto fermo anche in piena trattativa per il rinnovo? "Se manterrà questo livello sì... altrimenti c’è Rebic. Non sono affatto preoccupato dalle vicende contrattuali, si è vede che è felice di stare con noi. Potenzialmente è un campione, per forza e capacità di saltare l’uomo. Ha tanti gol nelle gambe, anche più di quelli dell’anno scorso (14 in tutto, ndr). È cresciuto tanto senza palla, ora deve riuscire a occupare meglio l’area".

E Adli? "Ho letto che giustamente si è definito un centrocampista atipico: è molto intelligente, gioca in verticale. Si sta inserendo benissimo, a volte si muove fin troppo ma sta imparando in fretta. E non dimentichiamo Diaz, dal quale mi aspetto molto e di cui sono molto soddisfatto: da lui voglio più precisione nell’ultimo passaggio e più gol".

Che si aspetta ora dal mercato? "Sulla carta mancano due ruoli, il difensore e il centrocampista. Non vogliamo sostituire chi se ne è andato con dei sosia, anche perché un altro Kessie non c’è. Ci servono due caratteristiche: esplosività e intelligenza".

Desiderava un "regalo scudetto" ancora più consistente, magari un colpo alla Vlahovic da 80 milioni? "De Ketelaere in prospettiva, in 2-3 anni, può diventare un top europeo. Ogni società fa le proprie valutazioni: noi con un progetto sostenibile abbiamo dimostrato di poter vincere. Oltre un certo livello il club credo non voglia e non possa arrivare. Di sicuro non ho mai temuto che la nuova proprietà arrivasse e vendesse i giocatori più importanti: ci era stato detto in partenza che la filosofia sarebbe rimasta la stessa".

Ha temuto di interrompere il rapporto con Maldini e Massara? La trattativa per i loro rinnovi è stata molto lunga... "Mai. Li sentivo tutti i giorni. Il passaggio di proprietà e altre dinamiche di cui non sono a conoscenza hanno portato a tempi più lunghi, ma non ho mai pensato che potesse finire diversamente".

Ha risentito Cardinale? "No, l’ho solo incontrato il giorno prima del closing. Ma anche con i vertici di Elliott funzionava allo stesso modo, i miei riferimenti sono Paolo, Ricky e Gazidis".

Spesso la seguono a Milanello. È lì che è nata la magia? "Tutti i giorni arrivo preoccupato, tra virgolette, per lo spirito con cui i calciatori lavoreranno, ma quando li vedo lavorare tutti i dubbi vanno via. Se continuiamo così saremo competitivi, non vuol dire che rivinceremo lo scudetto ma che avremo possibilità di vincere ogni partita. Nell’ultimo allenamento ho dovuto fermarli io, perché andavano troppo forte. Così è bello, coinvolgente, i nostri concetti ormai li abbiamo dentro. Finché vedo questo atteggiamento sarà tranquillo, se indietreggiamo anche di un solo centimetro diventiamo una squadra normale".

Oggi quale considera il punto di forza della squadra? "Abbiamo tanti giocatori di livello. Giroud è un giocatore completo, Rebic è bravissimo nel dare profondità, Origi sa fare tutto. Divock è molto attento, mi piace e ci darà soddisfazioni. In mezzo non conta tanto la fisicità in termini di centimetri ma gamba e intelligenza e noi l’abbiamo in Tonali, Pobega, Krunic che spesso viene ingiustamente sottovalutato e invece ha capacità tattiche incredibili. Ovviamente Bennacer: può diventare un giocatore di altissimo livello. E Maignan sposta: non solo nella parata ma con la sua sola presenza. E’ stato il miglior portiere del campionato, anche se a me piace molto pure Szczesny".

Pioli è diventato un allenatore da copertina: ha cambiato qualcosa? "Non mi sono mai preoccupato di quello che si diceva di me, le esperienze mi hanno portato a questo livello. Il Milan mi ha fatto crescere e posso farlo ancora, mi sento giovane, con tanta voglia di mettermi alla prova. E poi i miei giocatori sono delle spugne. Io uso un metodo che definisco di condivisione, metto a disposizione della squadra le idee e cerco di capire con loro se funzionano o meno. Così abbiamo trovato motivazioni ed equilibrio. Mi è piaciuto leggere sulla Gazzetta che, vedendo giocare il Milan, sembra che i giocatori si divertano. È così".

E Pioli fuori dal campo, di che cosa si appassiona? "Sto a Milanello tutto il giorno, a casa riparto con il solito film. Stacco solo per andare a cena con mia moglie. Milano mi piace ed esco volentieri però, se lei non c’è, non esco". Milan, ecco chi può arrivare in mediana. Le ultime news di mercato >>>