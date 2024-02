Il giornalista: “Pioli-Milan? Credo sia finita. Su Conte vi dico …”

Donati: "Conte l'ideale per il Milan, ma ..."

"Secondo me è costato i tre punti, non doveva fare quel turnover. L’esperienza super positiva al Milan ritengo sia finita, dopo tanti anni la spinta di un tecnico può esaurirsi. Conte? Sarebbe l’ideale per cercare di vincere ma mi sorprenderebbe molto come scelta perché vorrebbe dire un cambio di strategia dirigenziale totale. Un tecnico più in linea con la filosofia RedBird, ideale per il nuovo progetto rossonero e gradito da tutti è Thiago Motta".