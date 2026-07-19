L'eliminazione della Francia dal Mondiale a causa della Spagna continua a far discuter. Questa volta a parlare è stato Emmanuel Petit. L'ex centrocampista dei Bleus, intervenuto ai microfoni di RMC Sport, non ha usato giri di parole per criticare la gestione di Deschamps, concentrandosi su una scelta in particolare: la sostituzione del centrocampista del Milan Adrien Rabiot.

Milan, senti Petit: "Non avrei tolto Rabiot"

«Didier è responsabile di una scelta. All’intervallo ha voluto sostituire Rabiot che per me è stato il migliore del primo tempo. Ha preso un giallo a inizio tempo, ma non puoi perdere il tuo miglior recuperatore di palloni contro la Spagna, nemmeno il suo pressing. Avrei tolto un attaccante e lasciato Rabiot in campo. Non è un caso ciò che ha detto Mbappe».

L'ex centrocampista bianconero, infatti, è stato sostituito a causa del cartellino giallo rimediato a pochi minuti dall'inizio della gara. Una spiegazione che però non ha convinto Petit. Quest'ultimo ha infatti espresso fortissime perplessità sulla lettura della partita da parte del CT, sottolineando che Rabiot stava facendo una bellissima partita:.

Secondo l'ex campione del Mondo del '98, la mossa di Deschamps ha avuto un impatto psicologico molto negativo sul gruppo, quasi devastante, trasmettendo tantissima insicurezza che, in quel momento della gara, non serviva:

«Ha grandi qualità sul piano tattico e sul pragmatismo. Quando ho visto uscire Rabiot a fine primo tempo, è stato un terribile segnale per i giocatori. Sapevano tutti che le qualità degli spagnoli erano la tecnica e la tattica».