Milan, Pellegatti: “Zirkzee è da prendere a gennaio in prestito, te lo danno”

"Zirkzee a Manchester non lo vogliono neanche più vedere. Contro l'Aston Villa malissimo. Zirkzee l'aveva fatto intendere che non era pronto per la Premier, lui voleva il Milan, poi tutta la storia delle commissioni. Oggi Zirkzee è un giocatore a disagio. Mi permetto, mi piacerebbe che la dirigenza facesse un colpo di teatro. Zirkzee è da prendere a gennaio in prestito, te lo danno. Il prossimo anno ci sarà ancora da vedere delle cose in attacco. Lasciamo davanti Morata. Pensate a un attacco con Pulisic, Leao, Zirkzee e Morata. Spettacolo, si tornerebbe a San Siro per divertirsi. Con Zirkzee tornerebbe l'entusiasmo nei tifosi. Sono gesti orgogliosi da Milan".