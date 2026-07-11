Negli ultimi giorni sta prendendo campo una grandissima suggestione di mercato che ha acceso il cuore di tutti i tifosi del Milan. Tramite un video pubblicato sul suo canale YouTube, lo storico giornalista Carlo Pellegatti ha voluto commentare con entusiasmo l'indiscrezione arrivata dall'Inghilterra dove secondo cui il Liverpool sarebbe pronto ad ascoltare offerte per Virgil van Dijk.

Milan, Pellegatti su Van Dijk: "Innamorato dell'idea"

Pellegatti, infatti, non si è nascosto e ha esortato la dirigenza del club rossonero, in particolare ada fare un tentativo per portare a Milano il difensore olandese. L'idea di vedere il capitano delin maglia rossonera ha stregato tutti quanti, giornalista compreso, che ha tracciato l'identikit del Milan che vorrebbe vedere la fine di questa sessione estiva:

"Io sono innamorato dell'idea di prendere Virgil Van Dijk e la notizia di oggi viene addirittura dalla BBC, una notizia che rivela che il Liverpool ha la volontà di aspettare offerte per Virgil Van Dijk, quindi io mi auguro che il Milan e il giocatore, uno dei giocatori preferiti da Zlatan Ibrahimovic, possa subito affondare il colpo perché a livello mediatico, a livello di carisma, quando io comincio ad avere un Milan con Modric, con Rabiot, con Van Dijk, con Gila, con Goncalo Ramos, per me la rosa sarebbe più forte di quella dell'anno scorso"

L'asso nella manica, secondo la ricostruzione di Pellegatti, potrebbe essere proprio Ibrahimović, ma perché? Il centrale del Liverpool è da sempre uno dei calciatori più stimati dallo svedese per tre motivi: