Milan, Pellegatti: 'Squadra da ripensare. Il peccato originale ...'

"Non mi aspettavo di perdere, ma il Milan ha reso poco, ha creato poco". Carlo Pellegatti, tifoso rossonero, parla di Milan-Cremonese 1-2 prima partita del Diavolo in Serie A 2025-26. Ecco le sue parole su 'YouTube': "Inizio nefasto, Theo, Leao e Reijnders non ci sono e Theo e Reijnders non sono stati sostituiti perché servono soldi".