Milan, Pellegatti: 'Squadra da ripensare. Il peccato originale ...'

"Non mi aspettavo di perdere, ma il Milan ha reso poco, ha creato poco". Carlo Pellegatti, tifoso rossonero, parla di Milan-Cremonese 1-2 prima partita del Diavolo in Serie A 2025-26. Ecco le sue parole su 'YouTube': "Inizio nefasto, Theo, Leao e Reijnders non ci sono e Theo e Reijnders non sono stati sostituiti perché servono soldi".
Pellegatti continua con la sua analisi: "In mezzo giocava solo Modric. Manca il gioco sulle fasce. Allegri ha cercato la quadratura del cerchio senza trovarla. I giocatori sono questi. Mi sembra che sia una squadra da ripensare totalmente. Il peccato originale è stato dare la squadra a Tare solo a maggio. Torniamo al 4-3-3. Modric è stato enorme stasera".
Poi la delusione finale: "Questi sono i risultati, siamo già a inseguire, è insopportabile". Il Milan scenderà di nuovo in campo venerdì contro il Lecce.
