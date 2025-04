Su Tammy Abraham: "Il Milan non ha lasciato da parte l'ipotesi di prenderlo nella prossima stagione. Ovviamente non ci pensa nemmeno di spendere 20/25 milioni chiesti dalla Roma. L'idea di affrontare con la Roma una trattativa per prendere Abraham è viva".

Su Zlatan Ibrahimovic: "Non si sente più parlare di Zlatan Ibrahimovic. La domanda è qual è il presente e quale sarà il futuro. Da quello che traspare non è assolutamente protagonista della trattativa per il direttore sportivo. Chi fa trapelare notizie è Giorgio Furlani. Non viene mai fuori chi possa gradire Zlatan Ibrahimovic. E allora ci chiediamo se il suo futuro sarà ancora nel Milan come protagonista di spicco. Conoscendo la sua personalità e volendogli bene, mi auguro che riesca a trovare una sua collocazione. E se non la riuscisse a trovare, mi auguro che prenda coscienza della situazione. Se non dovesse essere un protagonista sarebbe una contraddizione, non posso vederlo non essere protagonista".