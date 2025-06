Milan, Pellegatti: “Nunez? Ecco cosa mi risulta. Attenzione a Calafiori”

Milan, Pellegatti fa chiarezza su Nunez: poi il retroscena su Jashari. Calafiori ...

Su Darwin Nunez: "La Gazzetta è scatenata su un giocatore al quale francamente stento a credere, perché è un attaccante da 45 milioni di euro, ossia Darwin Nunez. Non ha segnato molti gol nella scorsa stagione, ma era uno dei più interessanti del mercato. Ho provato a chiedere conferma, ma non mi sono arrivate su questa indiscrezione. Magari tra due mesi il Liverpool ce lo tira dietro, ma spero che tra due mesi il Milan ce l'abbia già l'attaccante. Non ci credo perché il Milan sta cercando di colmare le lacune in difesa e a centrocampo, inteso come reparto che debba proteggere la difesa. Ogni tanto escono indiscrezioni, ma le priorità sono rivolte altrove".