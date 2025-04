Sul DS: "Tare in questo momento è solo l'alternativa ad un eventuale piano A. D'Amico o qualcuno che è sotto contratto. Io continuo a pensare, comunque tifando come ho fatto con Paratici, che si potrebbe andare su D'Amico. Se D'Amico è così difficile da raggiungere, perché è difficile convincere l'Atalanta. Perché allora non prendere subito Tare? Non mi sorprendo se le cose dovessero rimanere come prima senza DS e con Conceicao. Adesso potrebbe essere che i dirigenti del Milan credano di bastare loro senza nessun altro. Dato che il lavoro di Conceicao, a qualcuno del quarto piano a casa Milan, è sempre piaciuto, potrebbero continuare con lui. Io non vi dico che sarà così, ma non mi sorprenderei.