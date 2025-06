Su Theo Hernandez: "Simone Inzaghi non ha ancora mollato la presa e nella sua squadra vuole Theo Hernandez. Cercherà di convincerlo ad andare in Arabia. È una trattativa da ben considerare per il Milan, anche perché lì ballano 30 milioni di euro per un giocatore che sembra aver ricevuto il sottile invito di andarsene. Vedremo come si comporterà Theo Hernandez, che ha questa 'offerta indecente' dagli arabi dell'Al-Hilal. Per lui a livello economico è certamente un salto di qualità tremendo, ma sul piano professionale il non essere vicino agli occhi di Deschamps potrebbe essere importante".