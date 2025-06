Calciomercato estivo in pieno svolgimento e Milan assolutamente protagonista. Con le cessioni di Pierre Kalulu, Marco Pellegrino e Tijjani Reijnders, oltre a quella in arrivo di Yunus Musah, il bilancio 2025 è ampiamente in attivo, le plusvalenze sono un'enormità e la UEFA sorride al club di Via Aldo Rossi nel momento dell'uscita dal triennio di 'Settlement Agreement'. Ora, finalmente, può partire anche il calciomercato in entrata del Milan. Luka Modrić, infatti, non può bastare. Servirà una rivoluzione quasi totale dell'organico. Anche in difesa, sulla fascia destra.