In casa Milan, per questa sessione estiva di calciomercato, è tornato di moda un profilo già accostato in precedenza, quello di Tiago Santos. I rossoneri, infatti, lo avevano tenuto d'occhio nella passata stagione, sotto consiglio di Paulo Fonseca che lo aveva allenato, ma alla fine non se n'è più fatto niente. Ora quella corsia si sta liberando di nuovo, anche perché Alessandro Florenzi non dovrebbe rimanere in rosa da calciatore e Kyle Walker dovrebbe fare rientro al Manchester City. Ed ecco che potrebbe spuntare ancora una volta il profilo del portoghese, ex Sporting Lisbona.