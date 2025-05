Milan, Pellegatti ironizza su Lopetegui: "Lui l'unico all'altezza". E di Tare rivela ...

"Igli Tare è partito da Roma, ha lasciato la Capitale nel primo pomeriggio per venire a Milano e cominciare la sua attività di direttore sportivo del Milan. Non comincerà oggi e forse neanche domani. Giorgio Furlani ha ammesso l'errore di non prendere Conte e tutti noi siamo d'accordo. Per risparmiare 3 o 4 milioni si è rinunciato ad un allenatore ingombrante per prendere allenatori non all'altezza. Forse quello più all'altezza è stato Lopetegui perché non ha mai potuto lavorare. Magari avrebbe potuto fare meglio di Fonseca e Conceicao, non lo sappiamo. Si è preferito aspettare Paratici e poi D'Amico e si è perso del tempo con Igli Tare liberissimo. Adesso il suo lavoro per la scelta del nuovo allenatore diventa una scelta complicata".