Milan, Pellegatti: “In porta uno tra Gigio e Maignan. Tomori sarà riscattato”

Le ultime notizie sul Milan. Carlo Pellegatti, giornalista e tifoso del Milan, ha parlato dei rossoneri e delle operazioni di mercato

Intervenuto ai microfoni di 'calciomercato.it', Carlo Pellegatti ha parlato del Milan e delle prossime operazioni di mercato dei rossoneri. Queste le sue parole. "Il Milan è molto caldo su Giroud. E’ una delle priorità, è un acquisto plausibile. Al Milan serve un attaccante, che quando giochi con lo United sei tranquillo se non c’è Ibrahimovic. Mi hanno detto che entro 2-3 giorni risolveranno la questione portiere. Uno tra Donnarumma e Maignan. I rossoneri hanno un contatto concreto con il francese. Dipende solo da Gigio e dal suo entourage. Il Milan prenderà sicuro Tomori e poi accontentare Kessié, anche se il primo approccio non è andato bene. Non si può non rinnovarlo immediatamente. Di Dybala non lo so, Ilicic può interessare ma a 5-6 milioni. L’acquisto possibile, non facile, per il Milan che ha già sondato il terreno è De Paul, anche perché all’Udinese interessano diversi calciatori dei rossoneri". Hakan Calhanoglu ha parlato del suo futuro. Queste le dichiarazioni