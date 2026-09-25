Milan-Lecce 3-0: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita di 'San Siro'

Nell'ultima puntata di 'Incudine e Martello', rubrica in onda sul canale YouTube del giornalista rossonero Carlo Pellegatti, quest'ultimo ha voluto spendere alcune parole legate alla valutazione della squadra rossonera, specialmente sul lavoro che Ruben Amorim dovrà fare in queste due lunghe settimane di stop causa Nazionali.

Milan, le parole di Pellegatti

Il giornalista, tifoso del Milan , ha voluto sospendere momentaneamente il giudizio sul diavolo, facendo riferimento a quella che sarà la prossima sosta:

"Io sospenderei il giudizio sul Milan e su Amorim a dopo la seconda sosta. Sarà passato un periodo un po' lungo, però le nove partite dall'11 ottobre all'8 novembre, prima dell'altra sosta, ci diranno la gestione delle rotazioni, la gestioni delle nove partite di Amorim, la qualità della rosa oltre il 13° e il 14° componente".

Prima del prossimo stop, infatti, il diavolo affronterà ben 9 partite, tra cui il derby e ben 3 partite di Europa League contro squadre ostiche come Salisburgo e Bournemouth. Il tecnico rossonero, infatti, dovrà studiare molto bene la gestione dei titolari, facendo rotazioni che potrebbero far rifiatare alcune pedine ma che non vadano ad intaccare più i tanto il rendimento della rosa.

Ecco, di seguito, l'elenco delle nove partite complete: