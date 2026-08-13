Intervenuto attraverso il suo canale YouTube, il giornalista a tinte rossonere Carlo Pellegatti ha voluto far sentire la propria voce sul momento attuale in casa Milan, concentrandosi in modo molto particolare sulle strategie della proprietà guidata da Gerry Cardinale e sulla gestione del management.

Milan, senti Pellegatti:

Il noto giornalista e tifoso rossonero ha messo l'accento sui ritardi e incertezze che hanno caratterizzato le ultime settimane, lanciando una vera e propria provocazione destinata a far discute: il ritorno di Adriano Galliani in dirigenza, mostro sacro nel mondo rossonero.

Pellegatti non ha nascosto le proprie perplessità per la gestione delle tempistiche e per la forte mancanza di alcune figure di riferimento d'esperienza all'interno della società:

"Qui c'è stato subito l'annullamento di tutto, un mese senza l'allenatore, poi è arrivato. Insomma, bisogna sapersi muovere. lo continuo a condurre la battaglia, poi non lo dico più, sennò son noioso, ma hai li Adriano Galliani, ma ti può consigliare in mille modi."

Per supportare la sua tesi, il giornalista ha fatto degli esempi prendendo in considerazione il possibile ritorno di Adriano Galliani, storico braccio destro di Silvio Berlusconi negli anni al Milan:

"Adriano Galliani ti fa tornare Maignan giorni prima. Adriano Galliani telefona Florentino Perez e Mastantuono viene al Milan. La Fiorentina avete visto come sta lavorando, non ha mica speso un miliardo, sta lavorando con Fabio Paratici, insomma, pensare ancora una volta che Gerry Cardinale faccio tutto io, ma non è questione e non è così dentro nel calcio italiano e internazionale".