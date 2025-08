Milan, Pellegatti: 'Galliani? Ecco il possibile ruolo. Mi risulta che ...'

"Il 13 giugno mi dicono che Galliani non sarebbe tornato. Erano giorni caldi per la cessione del Monza e quindi Galliani voleva essere concentrato solo su quello. Qualche settimana dopo mi arriva un messaggio su possibili novità a livello dirigenziali. Capisco che parlano di Galliani. Mi dicono che una figura molto amica di Galliani e con ottimi rapporti con la proprietà rossonera cercherà di convincere Galliani. Mi dicono di non dire nulla perchè era un momento delicato”.

Poi prosegue così: "La situazione ad oggi è questa: la proprietà vede in Galliani la figura giusta che manca al Milan. In molti hanno detto che con il ritorno di Galliani ci sarebbe stato l’addio di Paolo Scaroni, attuale presidente rossonero, ma in realtà la proprietà non ha mai pensato ad un avvicendamento. La proprietà sta pensando di avere Galliani nell’organigramma, quindi non come Ibrahimovic che è Senior Advisor, e affidargli il ruolo di ‘Head of Football’ del club rossonero. Dunque il punto di riferimento per quel che riguarda il mercato, i contatti con i giocatori, i contatti politici e relazioni con le istituzioni".

"Nessuno ha mai pensato di mandare via Scaroni" — "Nessuno ha mai pensato di mandare via Scaroni. Dopo che sono uscire le prime indiscrezioni, qualcuno ha provato a chiedere informazioni a Galliani, il quale però ha spiegato di essere concentrato in questo momento solo sul closing per il cambio di proprietà al Monza che ci sarà a settembre. Dunque, a livello di tempistiche per il possibile ritorno di Galliani, bisognerà aspettare il closing e il cambio di proprietà al Monza a settembre".

E poi chiude con un suo commento: "Questa è la cronaca, ora dico il mio pensiero: per me Galliani è la figura ideale per un rilancio anche istituzionale e di immagine del Milan. E’ ancora uno dei punti di riferimento del calcio mondiale, è ancora una figura molto rispettata. Per il Milan sarebbe un upgrade importante. Mi auguro che il suo arrivo venga visto da tutti coloro che sono nel club come una grande opportunità. Se Galliani tornerà davvero al Milan? Per me sì. Aveva risposto con un no deciso a metà giugno, ora mi sembra più possibilista, la trattativa è andata bene e siamo avviati ad un ritorno di Galliani al Milan. E se questo avverrà io sarò molto contento".