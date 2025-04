Milan, Pellegatti: “Conceiao è stato onesto. DS? La mia idea è che …”

Milan, Pellegatti spiazza su Conceicao: e sul nuovo DS rivela che ...

Sulla conferenza di Conceicao: "Conceicao domani cercherà di mantenere la sua imbattibilità contro l'Inter, mettendo in campo la formazione più logica e sperando che i giocatori rispondano sul piano tecnico. Io gli do poche responsabilità contro l'Atalanta, perché ha messo in campo la migliore formazione e non si aspettava di certo una risposta di quel tipo. Della sua conferenza mi è piaciuto quando ha detto che vanno bene i trofei, la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana, ma non lottare per gli altri obiettivi implica che la valutazione non sia sufficiente. È stato molto onesto Sérgio Conceicao, che poteva ricordare dal 2007 il Milan non vinceva due trofei nella stessa stagione. Ha fatto bene ad essere onesto".