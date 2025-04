Milan-Atalanta, Pellegatti: “La flessione è dei giocatori. Non è possibile …”

Milan-Atalanta, Pellegatti spiazza e critica i giocatori: tre big nel suo mirino

Su Milan-Atalanta: "Conceicao ha messo la stessa formazione che sul piano della compattezza e tecnico ha giocato una buona partita ad Udine, quindi imputo una strana flessione ai giocatori sul piano tecnico. Leao ha giocato più centrale del solito. Nel primo tempo sul piano tecnico ho visto tanti errori soprattutto di Leao, di Pulisic, di Reijnders, che secondo me sono stati non al loro livello. Non è possibile che sui cross c'è sempre il solito uomo dietro a Theo, come a Cagliari. I cambi dell'Atalanta hanno dato di più rispetto a quelli del Milan".