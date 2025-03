"Se leggiamo i giornali ormai rischiano tutti, si parla di Leao, di Theo, di Maignan. Cosa ne pensa la società? ". Così Carlo Pellegatti , tifoso rossonero, ha parlato del Milan nel suo video su 'YouTube'. Ecco il suo parere: "E' contenta di leggere di tutte queste cessioni? Non c'è mai un appiglio. Per la società va bene così? Non dice nulla? Bisognerebbe fare capire che c'è anche il Milan. Un tifoso non legge più, non ha più voglia di farsi del male, è naturale. Non è che alla società vada bene per preparare il terreno alle cessioni? C'è chi lo pensa, io non lo pensavo".

Pellegatti continua: "C'è un nervo scoperto: quando leggo le cifre per il Mondiale per il Club. C'è una cosa che non perdonerò mai alla società: non avere investito per entrare in questa competizione. Penso che Juventus e Inter prenderanno 30 milioni sono per la partecipazione. Quest'anno spendendo di più siamo noni, speriamo di vincere la Coppa Italia. Siamo usciti ignominiosamente in Champions League per colpa della Dinamo Zagabria e Feyenoord. E' una colpa: se investi tanto e i risultati sono questi è una colpa, vuol dire che qualcosa non è andato".