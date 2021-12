Milan, Pellegatti: “Avrei rimpianti a non battere questo Liverpool”

Carlo Pellegatti, noto giornalista e tifoso del Milan, ha parlato della sfida di Champions League contro il Liverpool. Le dichiarazioni

Primo posto nel girone a punteggio pieno e un'ultima partita che servirà a Jurgen Klopp a mettere in campo chi gioca meno. Il Liverpool, infatti, farà a meno di diversi titolari causa turnover. Per questo motivo Carlo Pellegatti non si nasconde e si aspetta una grande risposta dal suo Milan. Queste le dichiarazioni nel suo intervento su 'Sky Sport': "Nel Liverpool ci sono assenze pesanti e il Milan deve approfittarne e, nel caso di sconfitta, per me aumenterebbero i rimpianti di non aver battuto questo Liverpool". Ecco come e dove vedere Milan-Liverpool in tv e in streaming