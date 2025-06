Sulla difesa: "Il Milan sta costruendo per il futuro una difesa giovane. Interessa Leoni, che ha già una certa esperienza e piace per la personalità. Nicolò Schira ipotizza che la chiave possa essere Liberali e non chiedetemi perché il Milan lo abbia messo da parte. Attenzione a Djimsiti, non è mai uscito il nome per il Milan, ma attenzione. È albanese come Tare e potrebbe essere osservato con una certa cura. Djimsiti potrebbe completare a livello di esperienza la difesa rossonera. Io in questo momento non riesco ad individuare chi possa il titolare sulle fasce. Ahanor piace, il suo agente Riso è già andato a parlare. Lui potrebbe essere un'alternativa. La notizia pubblicata oggi da Gianluca Di Marzio è quella di Yanis Messaoudi, che non credo che venga inserito nella prima squadra".