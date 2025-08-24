Milan, Pedullà: “Allegri, non c’è stato nulla. È quello della Juventus”

Pianeta Milan
Milan, Pedullà: 'Partenza shock, orribile. Allegri zero idee'
Alfredo Pedullà, giornalista, parla di Milan-Cremonese 1-2 prima partita del Diavolo in Serie A 2025-26. Ecco le sue parole su Allegri
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

"Presto per fare processi, ma ho l'impressione che Allegri sia sempre quello della Juventus". Alfredo Pedullà, giornalista, parla di Milan-Cremonese 1-2 prima partita del Diavolo in Serie A 2025-26. Ecco le sue parole su Allegri da 'YouTube': "Una squadra che non ha un perché, mai imprevedibile che sfrutta solo i singoli".

Milan, Pedullà: "Partenza shock, orribile. Allegri zero idee"

Pedullà continua con la sua analisi: "Fase difensiva orribile, male nelle posizioni, ma non c'è stato nulla, anche se stiamo ad agosto. Serve un'idea, il Milan è figlio di Allegri. Modric ha fatto quello che ha potuto, ma non c'era nulla. Partire così è devastante è una umiliazione e non ci sono più alibi".

"Allegri deve darsi una mossa nel trasmettere un qualcosa. È ancora presto, ma è una storia che continua. Devo vedere un'idea di gioco, un qualcosa. Partenza shock e orribile"

