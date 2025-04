Milan, Pedullà: “Origi da beneficenza calcistica. Non sai dove sia”

"Origi è una storia da 'Chi l'ha visto'. E' un classe 1995 ed è una storia paradossale, da beneficenza calcistica". Così Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, ha parlato di Divock Origi, attaccante del Milan. Ecco il suo parere su 'YouTube': "Prende 4 milioni di euro di ingaggio, con un contratto che scade nel 2026 e hanno perso le tracce. Le operazioni di mercato spesso si fanno tanto per farle. Quattro milioni netti, fai un bonifico ogni mese a uno che non sai dove sia, non si allena".