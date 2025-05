Calciomercato Milan , i rossoneri dovranno puntare a rinforzarsi, ma dovranno stare molto attenti ai possibili assalto delle big europee per i loro pilastri. Tijjani Reijnders , centrocampista del Milan , sarebbe finito nel mirino del Manchester City per l'imminente sessione estiva di calciomercato . Il manager dei 'Citizens', Pep Guardiola , ha infatti individuato nel numero 14 dei rossoneri il rinforzo ideale per un reparto che perderà Kevin De Bruyne . Il parere di Alfredo Pedullà su 'YouTube'.

Pedullà: "Reijnders? Se il Milan è un grande club deve resistere"

"Spero che il Milan non faccia un'altra sciocchezza. Non può permettersi di cedere Reijnders per nessuna cifra e nessun motivo al mondo. Mi rendo conto che è un discorso che non esiste quando arrivano soldi in quantità industriale".