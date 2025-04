Milan, Pedullà: “Ecco tutte le valigie sul letto”. E su Saelemaekers rivela …

Sui possibili addii: "Valigie sul letto in casa Milan? Sì, sicuramente Emerson Royal, vedremo Tomori. Secondo me se trova un allenatore che ci punta rimane, altrimenti magari andrà a fare il salto di qualità. Joao Felix la valigia ce l'ha sul letto, ma probabilmente già a gennaio la immaginava lì. Ha avuto una fiammata con la Roma, è stato il pupillo del suo allenatore, ma ha giocato poco e male. Potrebbe avere estimatori in Premier, in Portogallo, Rui Costa si è mosso e ha sondato. Abraham e Jovic potenzialmente con la valigia sul letto o uno potrebbe anche restare". LEGGI ANCHE: Milan, dal rebus Saelemaekers a Kean: ecco la squadra perfetta per Allegri >>>