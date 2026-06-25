Il futuro di Rafael Leao è e rimarrà uno dei punti di domanda che agita tutti i tifosi del Milan. Tar un Mondiale che fatica un po' a spiccare il volo e i dubbi di Ruben Amorim, la permanenza del numero 10 rossonero non è per niente scontata. Eppure, a bloccare un'eventuale addio c'è un grande paradosso: la mancanza di pretendenti vere

Milan, Passerini: "Leao? Potrebbe non essere titolare al Milan"

"Lui non è un titolare del Portogallo come forse potrebbe non esserlo anche del Milan del prossimo anno, anche a me risulta che Amorim abbia delle perplessità o meglio che voglia costruire il Milan intorno a Leao, ma poi c'è un passaggio ulteriore, ovvero dove va? Qualcuno lo compra? Al momento a me non risultano offerte vere, perché Leao vuole giocare in Inghilterra o Spagna ma nè in Inghilterra nè in Spagna club di alto livello lo vogliono."

A fare il punto della situazione ci ha pensato il giornalista, intervenuto ai microfoni di 'Tutti convocati' su. L'analisi del giornalista ha fotografato un momento di forte stallo, sospeso tra le ambizioni del portoghese è quella che è la realtà dei fatti:Il primo nodo è puramente tecnico. Leao, infatti, non è più ritenuto intoccabile sia nel club rossonero che nella nazionale:

Una vera e propria mezza bocciatura tattica. Passerini, poi, ha continuato parlando del Mondiale, che non è iniziato affatto bene:

"Il suo Mondiale non è cominciato bene nonostante il gol segnato sul 5-0 a partita finita, quindi io dico aspettiamo di vedere cosa succede perché magari tra un mese quando il Milan si ritrova Leao è lì e poi per la prima di campionato a Torino non c'è più".

La storia di Rafael Leao e il Milan, infatti, sembra essere arrivata davvero al capolinea. Nelle ultime settimane, l'esterno portoghese ha dichiarato più volte di voler lasciare i rossoneri, strizzando l'occhio verso la Premier League. Dal club di Via Aldo rossi, sembrano non opporsi ad un eventuale cessione, ma bensì è stato fissato il prezzo: servono circa 50/60 milioni di euro.

Lo scoglio principale però, come già detto, è proprio la mancanza di pretendenti: le uniche offerte arrivate provengono dalla Super Lig, campionato turco che Leao non ha preso neanche in considerazione.