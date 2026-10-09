La Serie A è pronta a ripartire dopo una lunga pausa dedicata alle nazionali. Un ritorno che apre un mese molto intenso per le principali squadre del campionato, impegnate tra Serie A e coppe europee. Ai microfoni di TMW, Enzo Palladini ha avuto analizzare le possibili conseguenze della sosta e il calendario fitto che attende le varie big del nostro campionato, Milan incluso.

Milan, le parole di Palladini

"Sarà un ottobre anomalo. Questa sosta per le big è stata costosa dal punto di vista delle energie e dello stress."

Secondo l'opinionista infatti le squadre che non sono impegnate nelle competizioni europee potrebbero avere un grandissimo di importante vantaggio in questa fase della stagione:

"Le squadre che non le hanno le coppe sono favorite. C'è il rischio che in questo mese che alcune squadre potrebbero portare a casa un bottino da gestire per il resto della stagione".

Il discorso infatti riguarda molto da vicino anche la squadra di Amorim, chiamata ad affrontare un calendario molto impegnativo. Nelle prossime settimane i rossoneri dovranno infatti dividere le proprie energie e le proprie pedine importanti tra gli impegni di Serie A e quelli di Europa League, gestendo al meglio la rosa.

Proprio il numero di partite ravvicinate potrebbe diventare un fattore determinante per la corsa alle posizioni alte della classifica. Palladini infatti, ha evidenziato il rischio che alcune squadre possano costruire un importante bottino di punti proprio durante questo periodo, mettendosi poi nelle condizioni di poterlo gestire per il resto della stagione.

Per il Milan, dunque, ottobre rappresenterà un vero e proprio banco di prova molto importante: servirà dimostrare continuità, ma soprattutto una gestione perfetta dell'energie e delle rotazioni, elementi fondamentali per affrontare al meglio il doppio impegno.

I rossoneri, ad ottobre, si ritroveranno a giocare ben 7 partite, tra cui la difficile trasferta a Salisburgo in Europa League e il derby di Milano contro l'Inter, in programma rispettivamente il 15 e il 31 ottobre. Ecco, di seguito, il calendario degli impegni:

SERIE A

6ª giornata, Sassuolo-Milan , domenica 11 ottobre alle 18.00 (DAZN/Sky/NOW)

, domenica 11 ottobre alle 18.00 (DAZN/Sky/NOW) 7ª giornata, Milan-Atalanta , domenica 18 ottobre alle 18.00 (DAZN/Sky/NOW)

, domenica 18 ottobre alle 18.00 (DAZN/Sky/NOW) 8ª giornata, Udinese-Milan , domenica 25 ottobre alle 20.45 (DAZN)

, domenica 25 ottobre alle 20.45 (DAZN) 9ª giornata, Milan-Bologna , mercoledì 28 ottobre alle 18.30 (DAZN)

, mercoledì 28 ottobre alle 18.30 (DAZN) 10ª giornata, Milan-Inter, sabato 31 ottobre alle 20.45 (DAZN/Sky/NOW)

EUROPA LEAGUE