Milan, qual è la vera natura di Leao?

Tutti abbiamo amato il Leao travolgente, che quando riceveva palla sulla sinistra e puntava il diretto avversario nell'uno contro uno era una forza della natura. Abbiamo anche imparato ad apprezzarne l'indolenza, perché alla fine è fatto così: "Se cambiassi il mio atteggiamento non sarei più Rafael Leao", diceva in un'intervista concessa a 'CBS Sports'. I tempi e le modalità dell'addio saranno difficili da digerire per i tifosi rossoneri, ma il portoghese resterà per sempre nella storia del Milan. Nel bene e nel male.