Con il primo radio storico a Milanello, il Milan archivia il passato concentrandosi sul presente. E' iniziata la preparazione in vista della nuova stagione, data che segna l'alba del nuovo ciclo targato Ruben Amorim. Il tecnico portoghese, fortemente voluto da Cardinale, ha preso in mano le redini della squadra con un solo obiettivo: resecare quanto fatto nelle precedenti stagioni.

Milan, senti Paganini: "Bisognerà vedere come andranno le cose"

Le prime sedute estive saranno cruciali. Non si tratta solamente di ritrovare la giusta condizione fisica, ma di fare una vera e propria full immersion nella filosofia del nuovo allenatore. Il Milan, infatti, ha il bisogno urgente di assimilare i nuovi concetti tattici.

Parallelamente al campo, la dirigenza lavora senza sosta. dirigenti, infatti, sono al lavoro per continuare a regalare ad Amorim nuove pedine da inserire all'interno della squadra. Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il giornalista Paolo Paganini ha voluto commentare la situazione dei rossoneri:

"Bisognerà vedere come andranno le cose quando tornerà a Milanello Ibrahimovic. Sul mercato comunque sono partiti forte, per quanto con Gonçalo Ramos penso si sia andati un po' oltre. Nel complesso comunque ritengo che la prima cosa che venga nell'impostazione di un club debba essere la società. Inoltre bisognerà capire che cosa capiterà con Pulisic, che potrebbe partire con il contratto a scadenza, senza dimenticare le possibili uscite di Leao, Rabiot e Maignan. Se questi elementi non vengono sostituiti a dovere la spesa per Gonçalo Ramos avrebbe ancora meno senso".

Un tasto molto dolente che ha toccato Paganini è il rinnovo di Pulisic. Il calciatore americano è in scadenza nel 2027 e sembrerebbe aver messo in stallo qualsiasi discorso legato ad un possibile prolungamento. Il numero 11 rossonero, infatti, vorrebbe delle maggiori garanzie su progetto tecnico, ambizioni del club e mercato.

Prima di legarsi nuovamente ai rossoneri, l'americano avrebbe bisogno di queste tre certezze. C'è anche da ricordare che Pulisic, assieme al suo entourage, ha fatto sapere al Milan di volere circa 8 milioni di stipendio a stagione, cifra molto alta rispetto al resto dei compagni.