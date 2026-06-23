Il puzzle in Casa Milan comincia a comporsi, anche se i primi tasselli sembrano sollevare non pochi punti interrogativi. Dopo aver scelto a chi affidare la guida tecnica, ovvero a Ruben Amorim, il club rossonero ha ufficializzato, nelle scorse ore, il nuovo organigramma societario.

Milan, parla Orlando: " Non c'è tanta fiducia"

Una vera e propria sterzata rispetto ai piani iniziali della proprietà. la nuova dirigenza, però, non sembra entusiasmare la piazza. La scelta di nomi poco altisonanti ha acceso un vero e proprio dibattito. Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex calciatoreha voluto spendere alcune parole sulla situazione.

Il focus, inevitabilmente, si sposta sullo stato della piazza, divisa tra chi è contento per l'arrivo di Amorim, tecnico giovane e ben diverso da quanto visto ultimamente, e chi, invece, ha dei forti dubbi a riguardo:

"Anche io avrei voluto Galliani o Rangnick. L'unica speranza è che queste persone nuove ci sorprendano. Il curriculum non ce l'hanno, di calcio ne hanno masticato veramente poco. Se fossi un tifoso del Milan non sarei felice di questa situazione, e neanche tranquillo. Ma se riportano il Milan in una situazione che gli compete, allora ci sarà da applaudirli. Non c'è tanta fiducia, ma se ci smentiscono poi saremo tutti contenti".

Per la nuova dirigenza, però, l'obiettivo è ben chiaro_ far parlare il campo e i fatti, trasformando lo scetticismo in una vera e propria mossa vincente. La stagione dei rossoneri è finalmente iniziata, e i passi falsi, quest'anno, non sono ammessi.