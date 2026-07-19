La nuova era rossonera sotto al guida esperta di Ruben Amorim è iniziata, ma intorno al futuro del Milan ci sono ancora molti punti interrogativi, tra scommesse tattiche e nodi importanti di mercato. Intervenuto sul canale YouTube di Carlo Pellegatti, il giornalista Franco Ordine ha voluto analizzare l'impatto del tecnico portoghese in rossonero.

Milan, Ordine: "Amorim si dovrà misurare con un calcio diverso"

"Amorim si porta dietro da una parte l'idea del calcio dominante, dall'altra però anche l'ombra del fallimento allo United. Dal punto di vista umano, aver preso questa botta in testa a Manchester gli può servire. Ora si dovrà misurare con un calcio diverso, con giocatori che conosce e con un ambiente che fa in fretta a bruciare gli idoli o a santificarli"

Il nodo Leao

"Dovrebbe andare via, il problema è trovare chi lo prende. E' questo il vero punto. Se il Milan riuscirà a prendere 60 milioni di euro dalla sua cessione? Faccio fatica a pensarlo."

L'arrivo di Amorim al Milan porta con se delle grandissime aspettative, ma anche qualche punto di domanda legato alle sue precedenti esperienze. Ordine vede questo bivio della sua carriera come una grandissima opportunità di crescita professionale (e personale):Se la panchina ha trovato un nuovo condottiero, il vero rebus attuale della rosa del Milan riguarda il futuro del giocatore più rappresentativo: Rafael Leao. Per Ordine, la strada migliore per il club e per Los tesso calciatore sarebbe una separazione, anche se l'operazione presenta molte difficoltà attualmente:

Di tutt'altro tenore è l'analisi sull'arrivo di Ramos al Milan. L'acquisto del centravanti portoghese ha sospeso Ordine, non solo per le cifre della trattativa, ma per la rapidità di esecuzione e la decisione con cui la proprietà ha assecondato i pensieri del proprio allenatore:

"L'iper valutazione di Gonçalo Ramos? Sono rimasto sorpreso. L'allenatore ha chiesto un attaccante, ha fatto il nome di Gonçalo Ramos, Cardinale è andato e senza discussioni lo ha preso. Mi ricorda quello che aveva fatto il primo Berlusconi con Donadoni".