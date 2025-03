"Io mi devo attenere oltre che alle parole ai fatti". Così Franco Ordine , giornalista che spesso parla del mondo rossonero, ha parlato durante il programma 'Pressing' dopo Napoli-Milan 2-1 . Analisi incentrata su Ibrahimovic e il suo posto nella società del Milan: "E i fatti raccontano questo, a un certo punto Ibrahimovic, secondo me, ha cannato il suo comportamento . Se tu organizzi il confronto con i DS con Cardinale saltando l'ad, vuol dire che non hai ancora capito dove ti trovi e quale è il tuo ruolo".

Milan, Ordine: "Ibrahimovic ha cannato il suo comportamento. Ora due scelte"

Ordine conclude il ragionamento su Ibrahimovic così: "Il viaggio di Furlani a New York ha rimesso a post le pedine all'interno del Milan e lui, che rappresenta Cardinale, ha due scelte: o va d'accordo con Furlani e partecipa alle decisioni, oppure deve andarsene via. Ha detto che è pronto a collaborare, secondo me la vicenda è chiusa così". LEGGI ANCHE: Napoli-Milan, gli alibi di Conceicao: “Domenica nera, è successo di tutto” >>>