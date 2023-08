Nella consueta conferenza stampa di presentazione, il nuovo acquisto del Milan, Noah Okafor, ha parlato della scelta per i rossoneri

Nella consueta conferenza stampa di presentazione, il nuovo acquisto del Milan , Noah Okafor , ha parlato della scelta di trasferirsi ai rossoneri: "Quando mi sono state presentate le varie opzioni, ho considerato il Milan per la sua storia. Mi ha subito impressionato. Tra le varie alternative ho puntato subito sul Milan. Ho avuto contatti con il mister, al mister sono piaciuto. E quando il mister vuole te è importante. Ecco perché sono qui".

Infine, Okafor ha concluso con un pensiero sulla velocità di Samuel Chukwueze: "Non lo so, siamo tutti molto veloci. Vedremo. L’importante è avere armonia all’interno della squadra. Cercheremo di giocare al meglio delle nostre possibilità. Vedremo poi chi sarà più veloce". LEGGI ANCHE: Milan, la probabile formazione per il Monza >>>