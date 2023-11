Milan, Oettle: “Pubblico del Medio Oriente affamato di calcio. RedBird…”

Sul rapporto con i partner: "Per noi è molto importante fornire un servizio migliore ai nostri partner principali. Vogliamo essere più vicini ai nostri 35 milioni di fan in Medio Oriente e Africa. Vediamo che abbiamo la responsabilità di aiutarli in termini di sviluppo sportivo e in termini di creazione di attività di coinvolgimento dei tifosi. L’espansione è fondamentale per noi e per il Medio Oriente. Gli Emirati in particolare sono una regione chiave per quella crescita da cui crediamo che la crescita potrebbe provenire in futuro".