Milan, Oddo chiaro su Amorim: "Serve tempo. L’esempio lampante è la Roma"

L'ex terzino della Lazio e del Milan Massimo Oddo è stato intervistato da 'La Gazzetta dello Sport' parlando anche dei rossoneri. Gonçalo Ramos è il nuovo attaccante del Milan, chiamato a fare la differenza in Serie A:

"Lui è un attaccante che ogni anno ha dato un contributo alle squadre dove è stato, compreso il PSG due volte campione in Champions. Quindi sicuramente lo farà anche con il Milan".

In questo inizio di stagione ha segnato un gol in tre partite, giocando molto bene contro Torino e Venezia, dimostrando di essere un attaccante moderno, bravissimo a giocare con la squadra e a smistare palloni su palloni. Contro la Juventus ha fatto molta più fatica, anche perché il Diavolo ha costruito poco in fase offensiva.

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L'analisi di Oddo sul progetto Amorim: il parallelismo con la Roma

"Fino a ora è solo una proposta, ovvero parole e idee. Abbiamo di fronte un allenatore che vorrebbe un Milan aggressivo, che domina il gioco. Per arrivare a vedere qualcosa di concreto c’è bisogno di tempo: c’è stato qualche sprazzo nelle prime due partite, mentre contro la Juve molto di meno. Normale perché adesso le squadre sono in fase di costruzione e i verdetti delle prime giornate di Serie A sono poco indicativi. Amorim ha bisogno di inculcare la sua ideologia di calcio e non può riuscirci in due mesi. L’esempio lampante è la Roma che con Gasperini ha iniziato ad andare forte dopo un po’".

Il Milan ha iniziato un nuovo progetto con Ruben Amorim al timone. Ecco cosa ne pensa Massimo Oddo:

Il parallelo che Oddo fa tra Milan e Roma è veramente calzante: con Gasperini i giallorossi hanno faticato all'inizio del nuovo progetto visto che venivano richiesti compiti tattici diversi rispetto a Ranieri. Con il tempo i calciatori sono migliorati e la dirigenza della Roma ha ascoltato e dato fiducia piena a Gasperini. Ora la Roma vola in campionato e sembra la prima avversaria dell'Inter per lo Scudetto.

Il Milan di Amorim deve seguire la stessa strada: per questo la fiducia di Cardinale sarà più che fondamentale. Oddo ha poi concluso dichiarando come il Milan non sia da Scudetto al momento, ma dipenderà dalla crescita della squadra come collettivo.