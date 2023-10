Milan, Musah lancia gli USA: “Dobbiamo saper vincere contro le migliori”

Sui prossimi impegni con la Nazionale:"Modificheremo le cose qua e là per migliorare la squadra, dobbiamo essere in grado di vincere contro le migliori avversarie. Ovviamente è più difficile giocare allo stesso modo in un'amichevole dove non è in gioco la Coppa del Mondo. Dobbiamo essere più attivi di prima in questo ciclo. Non possiamo considerare queste partite come amichevoli, devono essere partite davvero importanti per farci essere pronti per il Mondiale. Ci saranno due grandi squadre nel prossimo ritiro, speriamo che anche gli avversari non la trattino come un'amichevole. Noi sicuramente non lo faremo". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Terzino destro: due ipotesi dalla Bundesliga >>>